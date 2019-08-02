Президент Международного трибунала по морскому праву Пак Чжин Хен назначил трех судей в арбитражном разбирательстве Украины против России в отношении агрессии Москвы у берегов оккупированного Крыма в ноябре 2018 года, когда РФ захватила три украинских военных корабля и 24 моряка. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Стоит отметить, что судьи были назначены еще 10 июля, но известно об этом стало только сейчас. Это Дональд Мак-Рей (Канада) - председатель, Рюдигер Вольфрум (Германия) и Гудмундур Эйрикссон (Исландия).

Решение было принято после того, как Украина сообщила президенту Морского трибунала о невозможности договориться с Россией о назначении еще трех судей.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

В оккупированном Крыму подконтрольный РФ суд постановил арестовать всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.

25 мая 2019 года Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля, а также отпустить 24 захваченных украинских моряков. В ответ в МИД РФ заявили, что керченский инцидент якобы не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.