У киевского Паркового пешеходного моста, соединяющего центральную часть города с парковой зоной и пляжами Труханового острова, 2 августа обвалилась одна из бетонных балок, которая находилась в нижней части конструкции. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Обвалившийся фрагмент бетонной балки и сейчас находится под одной из центральных опор моста. На месте работают представители коммунальных служб. Двоих их представителей, одетых в оранжевые жилеты, к обрушенной части путепровода привезли на катере.

Напомним, в пятницу, 2 августа, в Киеве обрушилась часть Паркового (пешеходного) моста, который соединяет центральную часть города с парковой зоной и пляжами Труханового острова. В "Киевавтодоре" заявили, что он, несмотря на это, является безопасным для пешеходов.

Также мы писали, что в августе на Южном мосту Киева ограничат движение.