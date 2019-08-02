В первом полугодии 2019 года количество отказов во въезде в Польшу для граждан Украины выросло на 12%, однако темпы роста числа отказов замедлились по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает аналитический центр "Европа без барьеров" со ссылкой на данные Польской пограничной службы.

Уточняется, что в первом полугодии 2019 года количество отказов во въезде гражданам Украины на границе с Польшей составило 27 923, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Это свидетельствует о том, что ситуация с отказами во въезде гражданам Украины на границах Европейского Союза стабилизируется после более чем 50-процентного роста в 2018 году, ведь абсолютное большинство всех отказов во въезде в ЕС происходят на польской границе. Мы ожидаем дальнейшей стабилизации этого показателя", - пояснила исполнительный директор организации Ирина Сушко.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы в 2018 году купили 110 тысяч квадратных метров польской недвижимости.

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