В Ужгороде Закарпатской области один из покупателей местного супермаркета воровал продукты и пытался спрятать их у себя в трусах. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Как видно на камере видеонаблюдения, дерзкий злоумышленник, судя по всему, воровал орешки, после чего прятал их в своем нижнем белье.

Видео: YouTube/Mukachevo Net

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде женщина пришла в супермаркет и закрыла ребёнка в камере хранения для сумок. Как сообщили сотрудники магазина, они услышали детский крик и вскрыли ящик. По словам очевидцев, ребенок был в истерике. Мать заявила собравшимся, что ее сын сам залез в шкафчик.

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