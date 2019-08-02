Служба безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой, ГП "Укроборонсервис" и Николаевской таможней передали Минобороны Украины незаконно ввезенный в страну российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установила СБУ в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201 УК Украины, в период между 2007 и 2010 годами должностные лица из "Рособоронэкспорт" (РФ) переправили через границу Украины ЗРК С-125 "Печора". Вместе с ним в Украину попали и 36 зенитных ракет класса "земля-воздух" 5В27Д и сопутствующее оборудование.

Перечисленное оружие представители РФ планировали поставить в одну из стран Восточной Африки, в отношении которой Совет безопасности ООН ввел эмбарго.

В января 2019 года сотрудники Главного следственного управления и Департамента контрразведки СБУ в ходе следственно-оперативных мероприятий нашли ЗРК С-125 на складском помещении в Николаеве.

Видео: YouTube/ Служба безпеки України

Постановлением следственного судьи 36 зенитных ракет и сопутствующее оборудование были изъяты во время обыска как контрабанда. Их признали вещественными доказательствами и наложили на них арест.

27 марта 2019 г. на заседании правительства Украины было принято решение о передаче всего найденного вооружения Министерству обороны Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Сейчас, после завершения необходимых процессуальных действий, вооружение передается в ВСУ.

Напомним, ранее СБУ обвинила фирму экс-начальника Генштаба ВСУ Александра Затынайко и экс-чиновника "Укрспецэкспорта" Владимира Петенко в контрабанде запчастей для ЗРК из РФ и намерении продать их Министерству обороны.

"Страна" писала, что зимой генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Украина использует в оборонной промышленности контрабандные детали из России.