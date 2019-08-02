Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки пяти компаниям, вещающим с логотипом "112 Украина". Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Решение проверить ООО "Новый формат ТВ", "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Лидер ТВ" было принято на основании мониторинга 19 июля. Как выявил мониторинг, названные компании не придерживаются условий лицензии, касающихся программной концепции вещания. Они изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.

"В лицензии предусмотрено 2 ч. 30 мин. в сутки информационно-аналитических и публицистических передач, а также показ культурных, научно-просветительских (по 15 мин./сут.), развлекательных и музыкальных (3 ч. 30 мин./сут.), детских (30 мин./сут.) передач и фильмопоказ. На самом деле телеканалы транслируют только информационно-аналитические и публицистические передачи объемом 22 час. 50 мин. 17 сек. /сут.", - пояснили в Нацсовете.

Кроме того, регулятор отметил, что проштрафившиеся компании используют только часть логотипа "112 Украина". Это является нарушением закона "О телевидении и радиовещании".

Ранее "Страна" сообщала, что в конце июля Нацсовет по ТВ провел внеплановую проверку канала NewsOne из-за телемоста с Россией.

Мы также писали, что в суде назначили экспертизу для определения ущерба телеканалу "112 Украина", здание которого обстреляли из гранатомета.