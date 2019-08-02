В городе Покровск Донецкой области совершено нападение на съемочную группу телеканала "Капри". 1 августа при попытке зайти в помещение Покровского совета ветеранов, где расположен штаб одной из политических партий, журналистку оттолкнули, технику повредили, а на оператора напали и удерживали некоторое время в изоляции.

Нацполиция открыла уголовное производство по заявлениям о препятствовании журналистской деятельности. В Национальном союзе журналистов Украины осудили агрессию к сотрудникам телекомпании и обращают внимание, что это уже второй инцидент избиения журналистов на этой неделе, связанный с избирательным округом №50, где до сих пор официально не обнародованы результаты голосования.

Корреспондент телекомпании "Капри" Алена Соболенко в комментарии НСЖУ отмечает, что съемочная группа интересовалась пребыванием в помещении совета ветеранов членов ОИК и работников горсовета.

"Сейчас оператор находится в больнице, у него диагностировано сотрясение мозга. Также были разбиты камера и служебный телефон, в полицию подали заявление",- рассказывает Алена Соболенко.

В нападении на журналистов телеканал "Капри" обвиняет людей из окружения лидера гонки на избирательном округе №50, городского головы Покровская Руслана Требушкина.

В ответ на упреки, Руслан Требушкин опубликовал на своей Facebook-странице видео-обращение, обвиняя политических оппонентов в попытке повлиять на избирательный процесс в Покровске.

"У нас здесь продолжает стоять телеканал "Капри", днем ​​они готовили какую-то провокацию, пытались ворваться в офис, который арендуется у совета ветеранов. Целью является дестабилизация работы штаба", - убеждает Руслан Требушкин.

В гражданской сети ОПОРА удивлены физической агрессией к журналистам в Покровске и отмечают, что во время избирательной кампании в округе жалоб на препятствование журналистской деятельности не поступало

"Такая реакция охранников на видеокамеру была очень неожиданной. Ведь во время всей избирательной кампании не было ни одного факта нарушения прав журналистов. Это событие является очень плохим знаком к тому, что может происходить там сейчас с работой избирательной комиссии",- отмечает в комментарии для НСЖУ координатор наблюдения сети ОПОРА за выборами в Донецкой области Анастасия Прокопенко.

В Покровском отделе полиции Донецкой области предварительно событие квалифицировали по ч.1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и информируют о работе над установлением всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что это уже не первый случай нападения на журналистов за время баталий по поводу результатов голосования на округе №50. 30 июля во время пресс-конференции, на которой кандидаты в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 50 намеревались проинформировать о нарушениях на выборах, представители праворадикальной организации "Традиция и порядок" ворвались в помещение информационного агентства, нанесли травмы трем работникам и разбили оборудования и мебель.

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