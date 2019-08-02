Президент США Дональд Трамп, выступая перед избирателями в штате Огайо решил преподать присутствующим "урок истории" и объяснить, что такое Советский Союз. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Сейчас мы являемся крупнейшим производителем энергии во всем мире, даже большим, чем в прошлом был Советский Союз.Помните Советский Союз, когда все были вместе? Советский Союз, когда все были вместе, пока они не решили: "Мы будем называть себя Россия"", - сказал Трамп.

Также он подчеркнул, что СССР "проделал хорошую работу" в плане развития энергеники.

"Они проделали хорошую работу с энергетикой, как и Саудовская Аравия, они проделали хорошую работу с энергетикой. Но теперь мы больше, чем Россия. Сейчас мы намного больше, чем Саудовская Аравия", - сказал президент США.

Видео: YouTube/ Ruptly

Напомним, Трамп позвонил Путину и предложил помочь потушить гигантский пожар в тайге.

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