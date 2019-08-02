В Агентстве метеорологии, геофизики и климатологии Индонезии предупредили о возможном цунами после того, как произошло землетрясение с магнитудой 7 возле острова Суматра, передает Express.

"Индонезия выдала предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7 возле индонезийского острова Суматра", - говорится в сообщении.

Согласно данным Геологической службы США, стихийное бедствие произошло на глубине 59 км, в 227 км от города Алма, что на острове. В данный момент информации о пострадавших или ущербе нет.

Сообщается, то Индонезия находится в Тихоокеанском огненном круге, где землетрясения частое явление.

Как сообщалось, 28 сентября 2018 года на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. Тогда погибло более 1500 человек, еще свыше 2500 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что после цунами в Индонезии произошла серия оползней, погибли 15 человек.