Известная американская певица Ариана Гранде выложила новый клип на песню "Boyfriend", записанную совместно с группой Social House.

Как видно из статистики просмотров на ее YouTube-канале, за неполные полдня видео набрало почти 40 миллионов просмотров.

В первые 10 часов после премьеры на видеохостинге ролик посмотрели 37 миллионов человек. При этом он заработал 1 миллион лайков.

Действие клипа происходит на вечеринке в интерьерах шикарного особняка. Ревнивая героиня Гранде жестоко расправляется с девушками, которые пытаются кокетничать с ее парнем.

В свою очередь, бойфренд певицы (по сюжету клипа) убивает юношу, с которым заигрывает Гранде. Все заканчивается бурной любовной сценой между двумя ревнивцами в туалете.

Видео: YouTube/ Ariana Grande

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