В пятницу, 2 августа, спасатели достали тело мужчины с Русановской протоки в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня, 10:37, в оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в столице поступило сообщение о том, что в Днепровском районе столицы на Русановском проливе напротив улицы Никольско-Слободская находится тело человека.

На место происшествия были направлены спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. Как оказалось, на расстоянии пяти метров от берега на поверхности воды обнаружено тело утопленника мужского пола. Утопленника с помощью надувной лодки доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, что из озера Верховина в Киеве спасатели достали тело мужчины.

Также мы писали о том, что из Русановского канала в прошлом месяце спасатели уже доставали тело мужчины.