После утечки химически опасного вещества из цистерны в Николаевской области спасатели провели замеры воздуха, все его показатели в норме. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

Сообщается, что 2 августа в оперативно-координационный центр Главного управления ГСНС Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что на станции Колосовка в Веселиновском районе области с запорной арматуры цистерны вместимостью 60 тонн происходит незначительная утечка химически опасного вещества (возможно бензола) .

Для обеспечения пожарной безопасности на место доставили передвижную химико-радиологической лаборатории аварийно-спасательного отряда специального назначения, туда же прибыли спасатели. Сейчас цистерна отведена за пределы населенного пункта на резервную пути, задержек поездов нет. Ожидается прибытие аварийной бригады представителя фирмы-владельца.

Группой радиационной, химической и биологической защиты с помощью приборов химической разведки и контроля проведены соответствующие замеры. По результатам исследования превышений содержания химически опасного вещества сверх предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе не обнаружено.

Фото: mk.dsns.gov.ua

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Напомним, в конце июля на титановом заводе в Запорожье произошла утечка ядовитых веществ.

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