Сооружение времен Древней Руси обнаружено на территории Национального заповедника "София Киевская", где продолжаются археологические раскопки. Об этом сообщает "Сегодня".

Уникальный археологический объект возле древней Софии ученые раскопали в конце июня, работы на месте раскопок продолжаются, но уже сейчас историки заявляют о грандиозной находке.

"Обнаруженные стены сооружения по своей конструкции намного сложнее, нежели въездные ворота, ведь здесь были помпезные арки и колонны. Здание имеет намного большую площадь, чем мы предполагали. Возможно, это дворец", - рассказал археолог Тимур Бобровский.

Ученым уже удалось установить дату постройки загадочного здания - это конец XII века. По мнению ученых, строили его мастера из Чернигова.

"Судя по найденным на плинфе клеймах в виде геометрических фигур и пятиконечной звезды, можно уверенно сказать, что сооружение построила артель черниговских зодчих", - рассказал Тимур Бобровский.

Фото: Т. Бобровский

Стоит отметить, что пятиконечная звезда - это языческий символ древних славян. К слову, исследователи выяснили, что сооружение пытались реконструировать в XVII веке, но по неизвестным причинам в XVIII веке его разобрали, так как у стен здания обнаружили остатки строительных материалов XVII века. Во время раскопок археологи нашли много артефактов: обломки керамики, стекла и монеты более поздних времен. Найденные стекла от времени покрылись коричневой патиной, а предназначались они для оконных рам, которые в те времена были круглые. А вот разноцветные браслеты стали для ученых открытием.

"На территориях храмов мы такие браслеты не находим, так как духовенство их не носило. Если окажется, что здание имело светское предназначение, станет ясно, откуда они здесь появились - их могли носить жильцы дворца", - пояснил Бобровский.

Изучение фундаментов должны закончить этой осенью, а находки будут храниться в заповеднике.

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