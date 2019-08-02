Певица Настя Каменских, которая устроила вместе с мужем Алексеем Потапенко второй медовый месяц в Италии, снялась в одном крохотном купальнике. Фото певица выложила в своем Instagram.

В кадре Каменских кокетливо позирует в бирюзовом пляжном комплекте, прикрывая глаза от солнца. Снимок певица подписала: "Nuovo giorno". В переводе с итальянского это означает "новый день".

Фото: Instagram/ kamenskux

В комментариях поклонники поп-звезды словесно и с помощью смайликов восхищаются ее безупречными формами. А отдельные шутники поздравляют с Днем ВДВ.

Скриншот: Instagram/ kamenskux

Напомним, дуэт Потап-Настя проводит медовый месяц в компании музыканта Позитива и его жены Анны Андрийчук-Завгородней. Вчера Каменских показала в Instagram пикантное фото, на котором она запечатлена в одной кровати с Завгородней.

Перед отпуском Каменских спела на детском фестивале "Черноморские игры", на котором победила в 2004 году, будучи 17-летней начинающей певицей.