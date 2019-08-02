Печерский райсуд Киева удовлетворил иск юриста Андрея Портнова о взыскании ущерба в размере $300 тыс., который причинили ему чиновники ГПУ, МИД и посольства Украины в Канаде, за инициирование канадских санкций и фальсификацию уголовных дел. Об этом Портнов написал в Faebook.

Юрист подчеркивает, что закон предписывает подачу такого иска к Минюсту и Казначейству, а уже они обязаны взыскивать ущерб с виновных чиновников. "Напоминаю свою позицию - я даю слово не взыскивать ни одной копейки из украинского бюджета и дождаться, когда Казначейство взыщет все деньги с заместителя Генпрокурора Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Шевченко", - написал он.

Он обещает, что в понедельник направит соответствующее письмо в Казначейство с предложением о координации юридической работы и обязательством не взыскивать средства из государственного бюджета. "Ну и напоминаю, в конце юридического пути я планирую переехать в киевскую квартиру посла Украины в Канаде Шевченко", - резюмировал Портнов.

Фото: facebook.com

Портнов подал в суд иски еще в феврале этого года в связи с тем, что Канада продлевает действие санкций против него.

Напомним, что суд обязал Генпрокуратуру закрыть все уголовные дела против Портнова в течение месяца.

Также мы писали о том, что Портнов выиграл суд у МИД и Посольства Украины в Канаде.