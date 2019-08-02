В пятницу, 2 августа, в Киеве обрушилась часть Паркового пешеходного моста, ведущего на Труханов остров.

Это одно из любимых мест для фото возле Почтовой площади, на котором обычно много людей. Как и Подольско-Воскресенский мост, который недавно снова пошел трещинами - хотя и был открыт на день Киева.

"Страна" разбиралась, что произошло на Парковом мосту и какие еще мосты столицы можно назвать проблемными.

Что случилось с Парковым мостом

Рыбаки рассказали, что около 11:20 услышали сильный грохот, похожий на звук падающего трактора. Об этом сообщил "Информатор". Оказалось, что обвалилась часть конструкции на одной из опор моста. Бетонные блоки упали в воду и на насыпь. К счастью, никто не пострадал.

Часть бетонных блоков упала на третьей опоре от Набережного шоссе. Фото: Информатор



Видео с места обрушения обнародовал "Киев Оперативный".

Сверху повреждений не было обнаружено. Прибывшие на место полиция и спасатели не стали перекрывать мост. На нем продолжают гулять киевляне. Причины обрушения выясняются.

Фото: Информатор

Киевские власти сообщили, что мост безопасен для пешеходов. Специалисты собираются обследовать мост и восстановить конструкцию.

"Произошло падение железобетонных конструкций (противорычагов) на опоре № 3 (прогон 2-3, не судоходный). Сейчас приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту и идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования", - сообщила пресс-служба КГГА.

И вроде такое сообщение обнадеживает. Если не помнить о других проблемных мостах столицы, на которых то и дело что-то случается.

Велосипедно-пешеходный мост

Одним из самых обсуждаемых из-за повреждений стал велосипедно-пешеходный мост - известный в народе, как "мост Кличко".

Мост между Аркой дружбы народов и Крещатым парком открыли в мае. Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром испытали прочность стеклянного пола на мосту и попрыгали на нем. Однако уже на следующий день на стеклах в полу обнаружили трещины.

Мост сразу перекрыли, и начались следственные действия. Когда выяснилось, что ничего не угрожает безопасности посетителей, мост был открыт. Виталий Кличко высказал мнение, что стекла могли повредить хулиганы.

А 1 июня разбилось еще одно стекло на полу. Обзорную площадку, на время ремонта стеклянного пола, оградили специальным забором.

11 июля на Пешеходном мосту появилось несколько новых трещин. Повреждения были найдены не на стеклах, а у основания одного из ограждений. Также значительно ослабли тросы. Трещина размером с палец появилась на крайней опоре перил со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого, видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.

Фото: kiev.informator.ua

Замглавы КГГА Александр Спасибко, комментируя появление новых проблем на мосту, заявил, что они связаны с резким перепадом температур.

Бывший глава мэрии Александр Попов предположил, что дальнейшая эксплуатация моста без осмотра специалистами может привести к оползням на Владимирской горке.

29 июля на скандально известном пешеходном мосту в одной секции треснуло боковое стекло. Его пообещали заменить за два дня.

В НАБУ открыли производство против компании, проектировавшей стеклянный мост в Киеве. Ведомство подозревает работников КП "Инженерный центр" (исполнительный орган КГГА) в растрате средств или превышении служебных полномочий.

Шулявский мост

Путепровод был построен в 1964 году. Через двадцать лет он прошел первую капитальную реконструкцию. С тех пор его никто толком не ремонтировал, и 27 февраля 2017 года мост обрушился. Правда, ездить под ним все равно было можно.

Официально причиной обрушения моста мэрия назвала коррозию металла - из-за превышения нагрузки после проезда грузовиков. Тогда же Виталий Кличко сказал свою эпохальную фразу - о том, что "мост устал". Позже в КГГА уточнили, что "усталость" конструкции - это архитектурный термин. Но было уже поздно - выражение пошло в народ.

При этом мэр заявил, что мост не был аварийным, но три года был в "предаварийном" состоянии. На вопрос журналистов, почему эти три года никто ничего не предпринимал, Кличко ответил, что в этом виноваты предыдущие власти и сказал, что восстановят мост уже в 2019 году.

Шулявский мост снесли в ночь с 16 на 17 марта. Эпохальное для Киева событие посетил мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что новый путепровод закончат, предположительно, в сентябре 2020-го.

Мост на Осокорках

24 июня этого года в Киеве возле станции метро "Осокорки", над проспектом Николая Бажана, камнями, упавшими с моста, был поврежден автомобиль.

Из-за осыпавшегося моста Виталий Кличко уволил и.о. директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея.

"Я считаю, что виноват в этом балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим службам о выявленных проблемах", - заявил тогда Кличко.

Мост Патона

С мостом Патона тоже не все гладко. Там рассыпаются перила, разрушается металлическая ограда, а в нескольких местах в асфальте образовались дыры, через которые видно воду. Однако в ближайшее время реконструкция моста не запланирована.