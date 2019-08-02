По состоянию на 2 августа, всего через полтора дня после старта разминирования территории у аварийного моста через Северский Донец в Станице Луганской, спасатели нашли 31 мину. Об этом сообщает Департамент коммуникаций МВД Украины.

"ГСЧС проводит разминирование в Станице Луганской: у моста нашли 31 мину", - сказано в сообщении.

Работы будут проводиться до 10 августа текущего года. Планируется, что разминирование участков вдоль моста будет осуществляться на глубину 30 метров с обеих сторон.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, 31 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было принято решение о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

Уже утром 1 августа ГСЧС начала разминировать территорию возле разрушенного моста.

В ОБСЕ заявили, что ремонт аварийного моста у Станицы Луганской займет несколько месяцев, а разминирование "является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ".