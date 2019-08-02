На официальном Youtube-канале ФК "Шахтер" появился ролик, в котором клуб представил новый комплект домашней формы сезона-2019/20 совместно с брендом Nike.

Дизайн футболки вдохновлен легендарным цветом формы, в которой "Шахтер" 10 лет назад завоевал Кубок УЕФА.

Новая экипировка отдает дань уважения выдающемуся достижению клуба, навечно оставшемуся в сердце каждого болельщика горняков. Слоган "Триумф навсегда" воплощает жажду больших побед и память о добытых трофеев, говорится в описании ролика.

В качестве нового титульного спонсора впервые за чертову дюжину лет в матчах внутреннего первенства Украины будет представлена не компания СКМ, а Pari Match, чье лого украсило футболки чемпионов Украины и обладателей кубка страны.

На украинском языке ролик озвучил многолетний капитан "Шахтера" Дарио Срна, который вернулся в клуб на тренерскую работу.

Напомним, что подопечные Луиша Каштру дебютируют в новой форме 4 августа в Харькове на ОСК "Металлист" в матче 2-го тура УПЛ с Карпатами. Билеты – в продаже. Новая форма уже доступна в магазинах Nike и Шахтера, а также сайте команды.

Ранее "Страна" писала о том, что перед первым домашним матчем в Харькове объявили открытую тренировку "Шахтера" и автограф-сессию.

Также мы сообщали, что Луиш Каштру рассказал, почему Шахтер проиграл Динамо Суперкубок.