В КП "Киевавтодор" заявили, что Парковый пешеходный мост, часть которого обрушилась 2 августа, является безопасным для пешеходов. Заявление размещено на сайте Киевского городского совета.

В "Киевавтодоре" сообщают, что сооружение, соединяющее центральную часть города с парковой зоной и пляжами Труханового острова, находится под наблюдением специалистов КП "Киевавтодормост".

Сейчас на мосту проводят дополнительные обследования. В ходе предварительного осмотра установлено, что произошло падение железобетонных конструкций (противовесов) на опоре № 3, в несудоходном прогоне 2-3.

По информации мэрии, приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по очередному "ставшему" мосту. Также идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведения более глубокого специального обследования.

Как писала "Страна", 29 июля на печально известном пешеходном мосту в Киеве, с помпой открытом в мае, треснуло теперь боковое стекло.

Также мы рассказывали о том, что в НАБУ открыли производство против компании, проектировавшей стеклянный мост в столице.