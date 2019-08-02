Шевченковский райсуд в пятницу, 2 августа не смог избрать меру пресечения "киллеру Бабченко" Алексею Цымбалюку, который подозревается в совершении насилия в отношении журналиста "Страны" Владислава Бовтрука.

Слушание состоялось с задержкой в три часа и продолжалось меньше 10 минут. После установления личностей сторон в деле сторона Цымбалюка (его защищает адвокат Маси Найем) заявила отвод судье Виталию Циктичу. Теперь должно состояться новое заседание, на котором рассмотрят отвод и только после этого суд вернется к мере пресечения.

Точная дата рассмотрения отвода судье Циктичу и дальнейшего слушания по мере пресечения Цымбалюка в настоящее время не известна.

На суд пришли для поддержки Цымбалюка пришла группа националистов. Они держали в руках плакаты, где оскорблялись журналисты "Страны".

В их числе был и убивший в прошлом году человека в Одессе экс-глава одесского "Правого сектора" Стерненко.

Напомним, избиение произошло на Майдане в Киеве, где проходила акция протеста сторонников Порошенко и националистов против регистрации кандидатами в депутаты Шария и Клюева. Ее и освещал наш корреспондент. Участь этой акции известный своими неонацистскими взглядами Цымбалюк подбежал к Владу и несколько раз ударил его, повалив на землю. Позже он грозил ему убийством в соцсетях (детальнее об этом - в материале "Страны").

25 июля полиция объявила Цымбалюку о подозрении. Ему инкриминируют нападение на журналиста при исполнении служебных обязанностей. Наказание - до пяти лет лишения свободы (представители СМИ защищены от хулиганства особой статьей УК).

В день объявления "пидозры" защита Цымбалюка начала продвигать фантастическую версию о том, что наш журналист якобы сам подбежал к группе националистов, начал оскорблять Цымбалюка и толкать его. Однако это полная ложь, которая опровергается как показателями свидетелей, так и видеоматериалами, а также просто здравым смыслом.

Подробнее об этом можно прочитать здесь.