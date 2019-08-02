Уголовное производство сотрудника СБУ Александра Хаиндрава (агент "Пушкин"), который в прошлом году пытался завербовать журналиста "Страны" Вячеслава Селезнева, передано в ГБР.

Об этом свидетельствует письмо прокуратуры города Киева.

"По результатам изучения уголовного производства и вашего ходатайства процессуальным начальником определено в порядке ст. 216 УПК Украины подследственность за территориальным управлением ГБР, расположенным в Киеве", - сказано в ответе прокуратуры на соответствующее ходатайство, поданное адвокатом.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как "агент Пушкин" пытался шантажом и прямыми угрозами склонить нашего журналиста Вячеслава Селезнева к сотрудничеству. Отметим, что этом произошло после того, как Селезнев сфотографировал испанскую виллу экс-президента Порошенко.

Также мы сообщали о том, что Вячеславу Селезневу после этой истории хотели вручить "пидозру" по сфабрикованному делу. Однако после огласки полиция отказалась фабриковать дело против журналиста "Страны".