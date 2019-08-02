1 августа, в Киеве погиб популярный украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Mixmixmaster Gabber, который выступал на недавнем фестивале Atlas Weekend. Также он был диджеем в ночном клубе "Зеленый театр".

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Как сообщил друг артиста Александр Барабошко, причиной смерти стала автокатастрофа. "На проспекте Победы, в районе Святошино его подрезало авто, когда ехал на мотоцикле в своей полосе", - сообщил блогер.

"Саша был с нами начиная с первых вечеринок. Человек улыбка. Постоянно отдавал энергию. Многие настоящие панки, рок-н-рольщики уходят из жизни рано. Саша был именно таким - максимально настоящим. Еще вчера он рассказывал друзьям о мотоцикле, планы, а сегодня его с нами уже нет. Жизнь несправедлива", - написал Александр Барабошко.

Подробности происшествия рассказал Денис Ничога: "Попал в аварию на мотоцикле, слетел, его переехала машина. Перелом груди и таза. Отвезли в операционную. Там и умер".

Похороны состоятся в субботу, 3 августа, на Родине Лисогора в Звернигородке в Черкасской области.

Друзья и знакомые музыканта высказывают свои соболезнования в Facebook.

Александр Лисогор в много писал о музыке на своей странице в Facebook. Его последняя запись от 27 июля - рекомендация клипа новой музыкальной группы.

20 июля диджей хвалил кавер-версию известной песни Prodigy.

Постил шуточные картинки с известными мемами.

Музыкант часто анонсировал свои выступления. А 2 месяца назад, 5 июня, он отмечал день рождения.