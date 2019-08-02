Экс-футболист днепропетровского "Днепра" и криворожского "Кривбасса" Руслан Костышин признан лучшим тренером в первом туре нового сезона чемпионата Украины.

Под его руководством ковалёвский "Колос" обыграл "Мариуполь" (2:1). Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Наставника оценивали по следующим критериям:

Номинальный результат команды - 5

(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)

"Колос" - первый сельский клуб, который пробился в высшую лигу чемпионата Украины по футболу. За 5 лет под руководством Костишина команда поднялась, начав с чемпионата Киевской области. Дебют был очень ответственным, особенно - когда соперником является участник еврокубков.

Трудности в управлении командой - 4

(Травмированные / дисквалифицированные, особые обстоятельства)

К игре против мариупольцев в "Колосе" подошли с ослабленным составом. Не смогли сыграть старожилы команды - полузащитник Поздеев и нападающий Бондаренко, которые являются рекордсменами клуба по количеству проведенных встреч и забитых мячей.

Мастерство в работе с кадрами - 5

(Игроки, использованные не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)

Стартовый состав "Колоса" был достаточно традиционным, за единственным исключением - вышел с первых минут молодой дебютант Смирный из "Динамо", который сыграл особую роль в тактике "Колоса", действуя рядом с Нехтием в роли свободного атакующего игрока.

Тренерское мастерство - 5

(Многообразие тактик, замены, использование человеческого фактора)

Команда "Колоса" начала игру номинально по тактике 4-4-2, но по ходу было сделано несколько важных изменений, которые позволили выдержать давление соперников в центре поля и удержать нужный результат в меньшинстве. Особую роль в построениях команды играл Милько. Он размещался ниже других хавбеков и в игре без мяча был первым редутом отбора, встречал соперников, помогал защитникам. Пропустив первыми игроки "Колоса" очень здорово сыграли на чужой половине, организовав быстрые атаки и в итоге достигли волевой победы.

Накопительный критерий - 4

(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)

О какой-либо серии лишь после первого тура на новом уровне говорить пока рано. Если учесть последний тур в Первой лиги минувшего сезона (к которой команда заняла второе место), две игры в плей-офф и старт в Высшей лиге, команда "Колоса" не проигрывает уже четыре встречи подряд, при этом добыв три победы при 1 ничье с общим счетом 7:3.

Руслан Костышин. Фото: fcpoltava.com

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