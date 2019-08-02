Июль 2019 года оказался самым холодным в Киеве в этом веке и тысячелетии. Об этом сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в пятницу, 2 августа.

Так, необычно холодная, как для середины лета температура воздуха второй декады июля в столице оказалась ниже климатической нормы на 1,9 градуса, что вызвало снижение температуры воды в Днепре в пределах города 17 числа ниже +20 градусов.

Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +11,5 градусов, а жарче всего было 1 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33 градуса.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха июля составила +19,8 градусов и оказалась выше климатической нормы лишь на полградуса. Прохладнее чем июль этого года был июль 2000 года. Его температура на 0,2 градуса оказалась ниже климатической нормы.

Осадков в столице на проспекте Науки выпало 73 мм, что составило 83% климатической нормы.

Синоптики предполагают, что температура воздуха в августе будет превышать норму на полтора-два градуса.Напомним, что в Бельгии, Германии, Нидерландах и Франции в июле были побиты температурные рекорды.

Также мы писали о том, что в Киеве в Днепре зафиксировали температурный антирекорд.