В пятницу, 2 августа, в Киеве обрушилась часть Паркового (пешеходного) моста, который соединяет центральную часть города с парковой зоной и пляжами Труханового острова. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По словам очевидцев, обвал случился около 11:20. Рыбаки испугались от грохота и говорят, что по звуку это было, будто упал трактор. Об этом передает "Информатор".

Упала часть конструкций на одной из двух центральных опор. На месте прибыли спасатели и полиция. Мост остается открытым для людей. Сверху переправы никаких дефектов не обнаружено, жители и гости города гуляют и фотографируются, не подозревая о случившемся. Начато расследование.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", 29 июля на известном пешеходном мосту в Киеве треснуло теперь боковое стекло. Территория вокруг огорожена.

Напомним, что в Киеве с 2 по 31 августа на Южном мосту частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами.