В составленный "ДНР" список пленных для обмена с Киевом включили Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как "ценного свидетеля" по делу о сбитом малазийском "Боинге" (ранее "Страна" писала подробно об этом случае). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "омбудсмена ДНР" Дарью Морозову.

"Господину Цемаху был продлен срок содержания под стражей (...). Я надеюсь, что мы его скоро увидим", - сказала Морозова.

Ранее дочь задержанного Мария сообщала, что Киев неофициально уже отказался включать мужчину в обменные списки.

Напомним, украинские спецслужбы в конце июня провели секретную спецоперацию по аресту и вывозу с территории так называемой "ДНР" бывшего командира расчета ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. Он может быть причастен к трагедии рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.