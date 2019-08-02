Ровенский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, который 26 июня признал 16-летнюю Дарью Коцюрубу и 20-летнего Романа Филюка виновными в проведении несанкционированного митинга за импичмент президента. Об этом сообщает UA:Ровно.

Судья Степан Шимков удовлетворил апелляцию на решение Ровенского городского суда, который признал молодых людей виновными и присудил им предупреждение.

"Протоколы в отношении Даши Коцюрубы и Романа Филюка о нарушении порядка проведения мирных собраний 25 мая 2019 в Ровно отменены из-за отсутствия обстоятельств и состава административных правонарушений", - написала в Facebook правозащитница Александра Дворецкая.

Скриншот: Facebook/ Олександра Дворецька

Напомним, 26 мая в Ровно двое молодых людей проводили акцию за импичмент президента Владимира Зеленского, полиция их задержала заявив, что 20-летний парень и 16-летняя девушка проводили несанкционированный митинг. В руках они держали плакаты с надписями "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски".

Президент Зеленский прокомментировал задержание людей в Ровно, заявив, что "никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче". Он призывал МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.

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