Сегодня, 2 августа, главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и других возможных преступлениях.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГПУ Андрей Лысенко.

Также стало известно, что заместитель генерального прокурора Сергей Кизь готовит обращение в Высший совет правосудия в отношении отстранения Вовка от выполнения обязанностей судьи.

Кроме того, он добавил, что прокуратура будет просить суд избрать для Вовка меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Кроме Вовка, в Генпрокуратуру пришли по повестке судьи Иван Шепитко, Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов. Их вызвали на 2 июля для вручения подозрений и допроса.

Согласно обнародованным повестками, подозрения, кроме давления на ВККС, касаются превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, постановления заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательства в работу автоматического документооборота суда.

Павел Вовк. Фото: facebook.com

Напомним, что 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям ОАСК по фактам вмешательства в деятельность ВККС и организации принятия заведомо неправосудных решений.

Также мы писали о том, что 26 июля детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генпрокуратуры провели обыски в помещении ОАСК. После этого судья Вовк назавал "политическим заказом" обыски в суде.

При этом судьи Окружного админсуда пожаловались на ГПУ и НАБУ в Высший совет правосудия из-за этого дела.