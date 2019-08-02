В Шевченковском районном суде Киева обязали представителей Госбюро расследований (ГБР) открыть уголовное производство по факту препятствования спикером Парубием осуществлению избирательного права неуказанному гражданину Украины. Об этом передает LB со ссылкой на материалы суда.

Сообщается, что в суд поступила жалоба гражданина на бездействие следователя ГБР. Заявитель отметил, что 5 июля он подал заявление в ГБР о совершении действующим тогда председателем Верховной Рады Андреем Парубием уголовного преступления по ч. 4 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Однако в ГБР тогда не зарегистрировали уголовное производство. В четверг, 22 июля, суд рассмотрел жалобу и обязал ГБР начать уголовное производство по данному факту.

Как сообщала "Страна", ранее в Окружной административный суд Киева поступил иск к Парубию от экс-заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина. Он также считает, что Парубий превысил предоставленные ему законом полномочия.

Отметим, что в ГБР открыло новое дело против Порошенко о перекачке оборонных денег в офшоры.