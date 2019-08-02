В Украины начали транслировать ирландский спортканал Setanta Sports. На нем болельщики увидят английскую Премьер-лигу, игры НБА и НХЛ, Формулу 1, поединки UFC. Об этом сообщает Sport.ua.

В Нацраде не сразу включили Setanta Sports в список каналов, разрешенных для трансляции в Украине. 26 июля ему отказали в лицензии. Украинский орган не устроила реклама с участием российского борца Алексея Олейника. Уроженца Харькова ранее внесли в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности. Кроме того, Нацсовету не понравилось, что еще до получения лицензии, канал анонсировал свой запуск на 1 августа.

Однако к началу августа все спорные моменты были устранены. Теперь у Нацсовета нет претензий к каналу.

Чем канал побалует фанатов спорта

Телеканал Setanta Sports покажет украинским зрителям матчи английской Премьер-лиги. Он также будет эксклюзивно транслировать Кубок Англии, Чемпионат Английской футбольной лиги, Кубок Английской футбольной лиги и Шотландскую премьер-лигу.

Первой игрой нового сезона, показанным каналом, должен стать поединок за Суперкубок Англии "Манчестер Сити" - "Ливерпуль", который состоится 4 августа.

Сезон Премьер-лиги откроется на канале 9 августа и представит чемпиона Европы "Ливерпуль" против "Норвича".

В целом Setanta Sports будет транслировать не менее шести игр АПЛ каждого тура в прямом эфире. Кроме того, в эфире ожидаются еженедельные обзоры тура, превью тура и журналы Премьер-лиги.

Фото: mediasat.info

В дополнение к богатому футбольному телеменю на Setanta Sports обещают эксклюзивные трансляции НХЛ, НБА, Формулы 1 и UFC. Канал покажет гонки Формулы 1, начиная с Гран-при Венгрии.

Поклонники единоборств смогут увидеть более 40 вечеров UFC в год, включая трансляции поединков Даниэля Кормье и Стипе Миочича II 17 августа, а также Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье 7 сентября.

Генеральный директор Setanta Sports Двайр Макколи заявил, что канал даст украинцам возможность увидеть буквально все лучшие спортивные события мира, в первую очередь футбольные.

"Украинские болельщики - одни из самых страстных футбольных фанатов в мире. Они получат более 500 футбольных игр в течение сезона, включая более 230 матчей Премьер-лиги. Зрители смогут еженедельно следить за достижениями украинцев Александра Зинченко, Андрея Ярмоленко и Марьяна Шведа, как и за звездами мирового футбола Мо Салахом, Гарри Кейном, Маркусом Рашфордом, Серхио Агуэро и Вирджилом Ван Дейком", - отметил Макколи.

Трансляции на канале будут комментировать опытные профессионалы на украинском и русском языках.

"У нас будет работать прекрасная команда комментаторов: Дмитрий Джулай, Алексей Иванов, Юрий Кириченко, Вадим Плачинда, Вячеслав Поночевный, Игорь Бойко и Владимир Клапан", - рассказала глава дистрибуции Setanta Sports Eurasia Мария Лысенко в интервью "Телекритике".

Где смотреть Setanta Sports

Setanta Sports будет доступен в сети 9 провайдеров платного телевидения, в том числе четырех провайдеров кабельного телевидения и 5 ОТТ-операторов.

О включении Setanta Sports в свои пакеты заявили такие кабельные провайдеры:

Также телеканал будет доступен на следующих ОТТ-сервисах:

Сигнал будет доставляться из студийного комплекса в Дублине через цифровой канал передачи данных в Киев, а потом раздаваться по IP или через киевский аплинк и спутник на Украину и Молдову. Телеканал будет вести вещание в HD-качестве 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Вечером 1 августа Setanta Sports уже начал вещание на платформе MEGOGO.

Медиахолдинг Setanta был создан в 1990 году для трансляции ирландских спортивных событий. За почти 30 лет компания запустила каналы в странах Европы, Азии, Северной Америки, Африки, а также в Австралии.

С 2012 года холдинг работает на русском языке, запустив локальные вещатели на пост-советские страны: Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Эстонию.

Кроме появления нового спортивного канала, Украину с 1 августа ждут другие важные перемены. "Страна" уже сообщала, какие именно.