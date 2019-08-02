По данным украинских правоохранителей, на начало августа 2019 года более 13 тысячи жителей Донбасса получили паспорта РФ (в конце июля Россия заявляла о 7 тысячах дончан и луганчан, получивших документы). Об этом сообщат НВ со ссылкой на главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

По утверждению Матиоса, в настоящий момент значительная часть жителей Донецкой и Луганской областей, получивших российские паспорта, идентифицирована украинской стороной.

"У нас есть полная картина, нами сейчас - в процессе следствия - устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей - это большие цифры... На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более 13 тысячах человек - значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения", - сказал Матиос.

По его словам, некоторые люди, обратившиеся за получением паспорта РФ, уже допрошены во время пересечения ими КПВВ на Донбассе.

Напомним, 14 июня стало известно, что жители ОРДЛО начали получать паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ, опубликованным 1 мая.

После этого украинские власти пригрозили вычислять поименно получателей паспортов РФ и лишать их украинского гражданства.

Тем не менее, в июле Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса. Паспортов "ДНР/ЛНР" уже не нужно.

Спустя три месяца после первого указа президента РФ "Страна" подробно описывала, как упрощенка работает на местах, есть ли очереди и с какими проблемами люди сталкиваются при оформлении документов.