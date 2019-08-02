Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп ходе состоявшегося 31 июля телефонного разговора не обсуждали украинский вопрос. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет ТАСС.

"Нет, в этом телефонном разговоре Украина не обсуждалась", - отметил он. Рябков говорит, что в ходе разговора затрагивались другие темы. В частности, речь шла о взаимодействии в тушении лесных пожаров в Сибири. Кроме того, президент России и США обменялись мнениями по экономическим делам.

Напомним, что Трамп позвонил Путину и предложил помочь потушить гигантский пожар в тайге.

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