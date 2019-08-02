За кражу песни 2009 года "Joyful Noise" рэп-исполнителя Flame, в которой певицу Кэти Перри признали виновной в конце июля, она и ее лейбл обязаны выплатить 3,33 миллиона долларов. Как сообщает USA Today, к такому решению пришла коллегия присяжных.

30 июля жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса признало Перри виновной в краже элементов композиции чернокожего рэпера. Однако не решило вопроса о наказании. Вчера, 1 августа, присяжные сошлись во мнении, что поп-звезда должна выплатить исполнителю Flame почти три миллиона долларов. за кражу .

Адвокаты Маркуса Грея (настоящее имя рэпера) и двух его соавторов требовали компенсации в размере почти 20 миллионов. Защита Перри была согласна только на 360 000 долларов, обосновав притязания истцов их алчностью, а не желанием добиться справедливости.

"Они не ищут справедливости. Они стремятся получить как можно больше денег", - сказал присяжным адвокат обвиняемой Аарон М. Уэйс.

Истцы же утверждали, что звукозаписывающая компания певицы Capitol Records получила более 31 миллиона долларов за украденный сингл "Dark Horse" и альбом, в который он вошел. А саму Перри за эту песню номинировали на "Грэмми". Однако представители лейбла возразили, что большая часть заработанной суммы пошла на покрытие производственных расходов.

В итоге суд присяжных обязал звезду выплатить Грею 550 тысяч долларов. А еще 2,78 миллиона заплатит лейбл.

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