Все тендеры на покупку дизельного топлива "Укрзализныци", заблокированы жалобами, поданными "отдельными игроками рынка". Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов. Его цитирует FinanceUA.

"На сегодня в "Укрзализныце" заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы", – сообщил глава "Укрзализныци".

Он отметил, что компания считает такие действия манипуляциями и не покорится угрозам. Для разрешения ситуации в "УЗ" решили закупить топливо на договорных началах без объявления тендера.

"В такой экстраординарной и критической ситуации мы идем на исключительную и срочную закупку партии топлива по переговорной процедуре. 2 года назад мы уже имели подобный опыт", – отметил он.

Как сообщала "Страна", в "Укрзализныце" могут уменьшить пассажирские перевозки из-за налога на землю. Ещё во время голосования в старом составе Рады бюджета на 2019 г. были внесены изменения в Налоговый кодекс, по которым на "УЗ" дополнительно налагают налог в 3 миллиарда гривен.

Отметим, что в "Укрзализныце" передумали покупать дорогущие вышиванки и решили провести аудит.