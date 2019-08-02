В "Укрзализныце" сообщили, что им заблокировали все тендеры на закупку топлива
Все тендеры на покупку дизельного топлива "Укрзализныци", заблокированы жалобами, поданными "отдельными игроками рынка". Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов. Его цитирует FinanceUA.
"На сегодня в "Укрзализныце" заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы", – сообщил глава "Укрзализныци".
Он отметил, что компания считает такие действия манипуляциями и не покорится угрозам. Для разрешения ситуации в "УЗ" решили закупить топливо на договорных началах без объявления тендера.
"В такой экстраординарной и критической ситуации мы идем на исключительную и срочную закупку партии топлива по переговорной процедуре. 2 года назад мы уже имели подобный опыт", – отметил он.
Как сообщала "Страна", в "Укрзализныце" могут уменьшить пассажирские перевозки из-за налога на землю. Ещё во время голосования в старом составе Рады бюджета на 2019 г. были внесены изменения в Налоговый кодекс, по которым на "УЗ" дополнительно налагают налог в 3 миллиарда гривен.
Отметим, что в "Укрзализныце" передумали покупать дорогущие вышиванки и решили провести аудит.