Патрульный из Киева приехал в Одессу реорганизовать работу коллег. Они же его и задержали с психическим расстройством - СМИ
Одесские патрульные задержали с психическим расстройством своего столичного коллегу Антона Сидоренко, который приехал решать вопросы реорганизации службы. Об этом сообщает Facebook-страница информационного проекта Одессы "Редакция".
Задержание Сидоренко произошло возле одного из баров в центре Одессы. Киевский коп вел себя неадекватно. Свидетели происшествия говорили о том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: Марк Гордиенко
Однако патрульная полиция Украины разъяснила, что у полицейского произошло психическое расстройство. Одесские коллеги вызвали Сидоренко скорую помощь.
Как сообщается, у мужчины взяли все необходимые анализы. По предварительным результатам, наркотических или психотропных веществ в его крови не обнаружено. Обстоятельства происшествия выясняются.
Скриншот: Facebook/ Redaction.odessa
По сведениям СМИ, Антон Сидоренко приехал из Киева реорганизовывать одесскую патрульную полицию после громкого скандала, о котором писала "Страна". В результате скандала глава ведомства Юрий Рыбак был снят.
Напомним, патрульную полицию Одессы Рыбак возглавил 2 года назад.