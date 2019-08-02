Одесские патрульные задержали с психическим расстройством своего столичного коллегу Антона Сидоренко, который приехал решать вопросы реорганизации службы. Об этом сообщает Facebook-страница информационного проекта Одессы "Редакция".

Задержание Сидоренко произошло возле одного из баров в центре Одессы. Киевский коп вел себя неадекватно. Свидетели происшествия говорили о том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Марк Гордиенко

Однако патрульная полиция Украины разъяснила, что у полицейского произошло психическое расстройство. Одесские коллеги вызвали Сидоренко скорую помощь.

Как сообщается, у мужчины взяли все необходимые анализы. По предварительным результатам, наркотических или психотропных веществ в его крови не обнаружено. Обстоятельства происшествия выясняются.

Скриншот: Facebook/ Redaction.odessa

По сведениям СМИ, Антон Сидоренко приехал из Киева реорганизовывать одесскую патрульную полицию после громкого скандала, о котором писала "Страна". В результате скандала глава ведомства Юрий Рыбак был снят.

Напомним, патрульную полицию Одессы Рыбак возглавил 2 года назад.