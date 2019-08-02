Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает повреждение памятников на могилах бойцов АТО в Новограде-Волынском под Житомиром спланированной российской провокацией. Об этом она написала в Facebook

"Черная весть о вандализме на могилах наших бойцов в Новограде-Волынском... Считаю, что это спланированная российско-кремлевская провокация, выполненная руками предателей — пятой колонны внутри страны", - заявляет чиновник.

Фото: facebook.com

Напомним, в ночь с 31 июля на 1 августа в городе Новоград-Волынский Житомирской области на кладбище вандалы повредили 16 памятников, из них 3 - на местах захоронений АТОшников. Открыто уголовное производство. Продолжаются мероприятия для установления причастных к событию.

Также мы писали о том, что в Никополе мужчина осквернил памятник АТОшникам и похвастался в соцетях.