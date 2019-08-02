Пребывая с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области, президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепа Андрея Иванчука, который прошел в Раду IX созыва от округа №88, вложить в ремонт дорог 175 млн гривен.

Трансляцию совещания с местными властями, на котором произошел диалог между депутатом и главой государства, вел канал "112 Украина", запись опубликована в YouTube.

Во время совещания Владимир Зеленский сообщил присутствующим, что ему пожаловались местные жители на ужасное состояние дорог, которые не ремонтировали с 90-х годов. Он попросил экс-председателя Ивано-Франковской ОГА Олега Гончарука рассказать, где нет дорог, какие дороги за последние годы отремонтировали и сколько нужно средств на строительство. В ответ президенту сообщили, что только на дорогу к селу Космач необходимо 175 миллионов гривен.

После этого Владимир Зеленский заметил нардепа Андрея Иванчука, который как самовыдвиженец прошел в новую Раду от округа №88 (В Раде VIII созыва избирался от "Народного фронта"). При этом стоит отметить, что село Космач, о котором далее пошла речь, расположено в 89-м избирательном округе, где победил мажоритарщик от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук.

Тем не менее, между Зеленским и Иванчуком произошел такой диалог:

Зеленский: О, можно такой вопрос? Извините. Я здесь вижу господина Иванчука. Добрый день. Вы стали депутатом, я слышал? Вы зря сюда пришли.

Иванчук: Не мог пропустить.

Зеленский: Очень вам благодарен, господин Иванчук. Вы же из этих краев? Вы же здесь родились?

Иванчук: Из Коломыи.

Зеленский: Вы из Коломыи! Очень хорошо. Смотрите, 175 млн грн есть?

Иванчук:… бюджет.

Зеленский: При чем здесь бюджет? Что вы к этому бюджету? Вы же от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 170 млн можете помочь?... У нас действительно, у нас нет такого бюджета, чтобы построить все дороги. Но мы хотим помочь людям. Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Вы можете найти 175 млн? Помочь?... 175 млн – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, на обед и на ужин.

Иванчук: Я другой округ представляю, но я помогу.

Зеленский: Ну, помогите, ну, журналисты снимают. К вам будет уважение. Поможете на 175 млн грн. Договорились. Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, в начале июля Зеленский прогнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета.

Также Зеленский потребовал от мэра Днепра Филатова закончить ремонт Центрального моста до 14 сентября или идти в отставку.

Кроме того, Зеленский потребовал от и.о. николаевского губернатора написать заявление об отставке, он согласился.

"Страна" писала о том, зачем Зеленский начал массово кошмарить чиновников и звонить Путину.