Суд назначил экспертизу для определения размера ущерба телеканала "112 Украина", здание которого радикалы обстреляли из гранатомета. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

В рамках данного уголовного производства следователи Службы безопасности Украины установили, что 13 июля около 3:28 лицо совершило выстрел из предмета, похожего на ручную противотанковую гранату РПГ-22 в здание по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 21 Г, в котором расположены помещения телеканала "112 Украина".

В тот же день в ходе осмотра места происшествия на ул. Зоологической, 6 возле жилого дома найден тубус от реактивной гранаты РПГ-22 зеленого цвета с маркировкой на нем: "254-15-85, ОЛ ОП -22, 533-Л35-85", в котором отсутствует заряд. Рядом с использованным боеприпасом находились пластмассовые обломки деталей транспортно-спускового устройства.

На расстоянии 30 м от указанного предмета под фасадной частью дома № 21Г по ул. Дегтяревской на земле нашли 12 обломков, вероятно от реактивной гранаты ПГ-22 и хвостовую часть от нее с маркировкой "ТР-18-85-К". Также, во дворе дома на земле обнаружена крышка, вероятно от передней части тубуса реактивной гранаты РПГ-22.

При осмотре фасада здания телеканала обнаружено повреждение стены между 4 и 5 этажом. В ходе осмотра внутри здания в ​​стене у лестницы между 4 и 5 этажами обнаружено сквозное отверстие круглой формы.

Фото: 112.ua

Учитывая, что для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, необходимы специальные знания, у следствия возникла необходимость в проведении судебной товароведческой экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство СБУ и поручил Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции определить размер материального ущерба, нанесенный в результате повреждения здания, и размер материального ущерба, нанесенный в результате повреждения вывески "Телеканал 112 Украина", размещенной на стене здания.

Кроме того, экспертному центру Министерства внутренних дел поручено установить, есть ли на обнаруженных частях гранатомета отпечатки пальцев или другие биоматериалы. Также экспертиза должна установить, в каком направлении и с какого расстояния произведен выстрел по зданию телеканала.

Как сообщала "Страна", сотрудники полиции задержали двух участников погрома в Укринформе. Радикалы в футболках секты "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №50 и разгромили пресс-центр. На многочисленные призывы не совершать акт вандализма и не ломать дорогостоящую технику, принадлежащую государству, никто не реагировал. Журналистов избили.

Также мы разбирались, зачем Ярошу отряды "штурмовиков" в каждой области Украины.