Полиция Киева объявила в розыск мужчину, который пытался в нескольких банках поменять фальшивые 100 долларов. Об этом "Стране" сообщили собственные источники в Нацполиции столицы.

1 августа киевским правоохранителям поступило несколько заявлений от сотрудников столичных банков о том, что некий гражданин пытался в кассах их учреждений сбыть 100 поддельных долларов. Незадачливый фальшивомонетчик обошел несколько отделений крупных банков и в каждом действовал одинаково: просил кассира поменять на гривны стодолларовую купюру.

По внешним признакам купюра, предлагаемая мужчиной, не отличалась от настоящей. Однако когда сотрудники касс вставляли ее, согласно инструкциям, в купюросчетную машинку, та ее отбрасывала. А при проверке ультрафиолетом кассиры понимали, что деньги фальшивые. На них не было обязательной защиты и водяных знаков.

Поняв, что его в очередной раз разоблачили, молодой человек всегда убегал, оставив фальшивку у кассира. К сегодняшнему дню зафиксировано три похожих эпизода с его участием.

Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.199 УК Украины (изготовление поддельных денег). Статья предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы. Оперативники разыскивают фальшивомонетчика по записям с камер наблюдения.

Напомним, в конце июля СБУ задержала в Киеве группу фальшивомонетчиков при сбыте 300 тысяч евро.

Ранее "Страна" сообщала, что в столице оперативники разыскивают мошенника, который устроил фиктивный пункт обмена валют.