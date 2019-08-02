Киевский "Гидропарк" в скором времени будет охранять предприятие "Муниципальная охрана". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Так, в соответствии с распоряжением Киевской городской госадминистрации, "Парк культуры и отдыха "Гидропарк" внесли в перечень объектов, требующих охраны и сохранения. В ближайшее время "Муниципальная охрана" возьмет его под охрану.

Сейчас идет оформление необходимых договоров. Планируется, что первая усиленная смена в составе двух нарядов и патрульного автомобиля вступит в " Гидропарк" с 3 августа.

Напомним, журналисты показали, как мэры украинских городов используют муниципальную охрану в политических целях.

Также мы писали, что в мае 2018 года комиссия Киеврады заблокировала выделение миллионов бюджетных гривен "Муниципальной страже", в которой обосновалась С14.