США готовы поддержать расширение формата переговоров, однако важно понимать, что Россия настроена на прекращение конфликта. Такое заявление сделал специальный представитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер, комментируя привлечение американского президента Дональда Трампа к переговорам в "нормандском формате". Об этом он сообщил в интервью изданию "Тиждень".

"Проблема опять же в действиях и политике России. Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи", - заявил он.

Спецпредставитель США при этом не уверен, что поддерживать привлечение Трампа к переговорам удалось бы длительное время.

"Не знаю, удалось бы нам длительное время поддерживать высокую степень привлечения президента или госсекретаря, как это происходит в рамках "нормандской четверки". Но, безусловно, мы хотим поддерживать усилия любыми способами, чтобы продвинуться в переговорах и достичь мира", - сказал Волкер.

Ранее "Страна" писала о том что Волкер допустил возможность визита Трампа в Украину.

Также мы сообщали, что Волкер доволен прошедшими выборами в Раду и заявил, что так и должна работать демократия.