Глава Офиса Президента Андрей Богдан подтвердил, что он писал заявление об увольнении, однако не знает, как оно появилось в сети интернет. Об этом чиновник сказал корреспонденту "Укринформа" в Ивано-Франковске, где 2 августа с рабочей поездкой находится президент Украины Владимир Зеленский.

На вопрос корреспондента о том, писал ли он заявление, Богдан ответил утвердительно.

"Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб", - предположил глава Офиса.

Также у Богдана спросили, не возникало ли у него желание уволиться. "Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент", - заявил Богдан.

Напомним, слухи о решении главы Офиса президента уволиться, появились в СМИ в четверг, 1 апреля. В сети даже всплыла фотография якобы его заявления об отставке с несколько странной формулировкой "прошу уволить по собственному желанию с момента наступления желания".

Слухи прокомментировал сам президент. Владимир Зеленский сказал, что все члены его команды написали заявление об отставке еще в самом начале своей работы.