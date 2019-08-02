Вчера, 1 августа, луганская Заря спокойно обыграла черногорскую Будучность на "Славутич-Арене" (1:0) и вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы. Как оказалось, на трибуне за победой луганчан наблюдал известный украинский боксер Денис Беринчик.

Об этом после матча рассказал игрок луганской Зари Никита Каменюка, как передает пресс-служба клуба.

"Можно сказать, что игра была до забитого гола. После того, как мы забили, соперник, думаю, все понял. Плюс, были еще удаления. Они повлияли. Будучность играла грубо. Так же они действовали и в Черногории. Там судья был более лоялен к ним. А вчера арбитр своими действиями показал, что так играть нельзя.

Понятное дело, что болельщикам нравятся яркие матчи, когда много забитых голов. Но главное результат и мы его добились.

Надеемся и хотим, чтобы зрителей на трибунах было как можно больше. Будем все делать для того, чтобы дальнейшие победы были более яркими. Просим болельщиков поддерживать нас. Мы же не проиграли 0:3. Приходите на футбол, как в Лиге Европы, так и в чемпионате", - рассказал вначале Никита Каменюка.

- За неделю вы провели три матча и добыли три победы. Что можешь сказать о физическом состоянии команды?



- На этот вопрос пусть лучше ответит тренерский штаб. Много ребят у нас, которые сыграли полные три игры. Понятное дело, усталость накапливается, но после побед легче восстанавливаться.

- На вчерашнем матче присутствовал боксер Денис Беринчик.



- Да, удалось с ним пообщаться. Пожелали друг другу успехов. Он сказал, что по мере возможности постарается приезжать на наши матчи. Сказал, что если нужна будет какая-то помощь, он обязательно приедет и поможет.