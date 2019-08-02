Украинские журналисты продолжают обсуждать слухи об увольнении Андрея Богдана.

Глава Офиса президента вчера написал явно шутливое заявление о своей отставке. А потом на Банковой сделали утечку и довольно туманно подтвердили, что заявление таки имеет место. А шутка это или нет - оставили гадать журналистам.

Тем более, что возможное увольнение главы ОП никто не опровергал. Поэтому со вчерашнего вечера украинские медиа бурлили по поводу возможной отставки правой руки Зеленского.

Пока не стало ясно, что ее нет в природе - Зеленский заявил, что подписывать заявление Богдана не собирается. Да и вообще, многие в его администрации написали подобные "заявы", сказал президент.

То есть стало понятно, что никакой оставки нет и не было. А был некий странный вброс от Богдана и Офиса президента.

Эта история вызвала с одной стороны смех, а с другой - недоумение журналистов. Которые заявили о том, что их "развели" - прямо как с "убийством Бабченко", когда власть Порошенко объявила, что известный журналист мертв.

А теперь и у Зеленского начали кормить украинцев фейками. "Страна" собрала реакцию журналистов на "увольнение Богдана".

Механика вброса

О том, как происходил вброс, рассказала журналистка Кристина Бердинских.

"Около 20.00, перед выходом из редакции, меня остановила замечательная ведущая Радио НВ с вопросом, знаю ли я что-то про отставку Андрея Богдана, главы Офиса президента Украины (ОПУ).

Я ничего об этом не слышала. Мои глаза сразу же округлились от удивления. Аня ссылалась на новость, опубликованную в информационном агентстве Интерфакс, который ссылается на свои источники в ОПУ. Я ответила, что Интерфакс, конечно, очень уважаю, но этого мало, чтобы давать новость в радиоэфир. Нужно срочно попытаться самим все проверить. Забыв о кино, я осталась в редакции и сразу же написала 2 сообщения. Одно – Андрею Богдану, второе – в президентский офис.

Андрей Богдан на мой вопрос – фейк ли это, ответил, что не комментирует эту информацию. А вот из президентского офиса я получила фотографию якобы заявления Богдана с просьбой "его уволить по собственному желанию, с момента желания". Я бы никогда в жизни не опубликовала эту бумажку, если бы не получила ее от официального лица. Не спрашивайте меня, кто был моим источником, все равно не выдам. Напомню, что я ходила на допрос в Генпрокуратуру в управление по особо важным делам, а потом 9 месяцев судилась с ГПУ за право не раскрывать свои источники информации. Источники журналиста – это священная корова. Их нельзя выдавать даже правоохранительным органам. И, кстати, суд у Генпрокуратуры, после 9 месяцев, НВ выиграло.

Но вернемся к новости вечера. Получив фото заявления от официального лица, а также отказ Богдана давать комментарий, мы все же сделали новость, после чего я пошла в кино. Я смотрела фильм с абсолютной уверенностью, что до финальных титров, уже появится официальный комментарий Богдана, Офиса президента или самого президента. И если это кто-то неудачно пошутил, то срочно выйдет опровержение.

Фильм досмотреть мне не удалось, даже до половины. Открыв новости, я обнаружила, что за время моего отсутствия в интернете ничего нового не опубликовали. А Андрей Богдан лишь запостил в фейсбуке фотожабу с Кличко. И, конечно же, сразу же стало очевидно, что и Богдан, и ОПУ, да и президент Владимир Зеленский, просто прикалываются и используют медиа. Причем все медиа страны. Новость про отставку Богдана опубликовали большинство СМИ. Об этом весь вечер рассуждали телеканалы. Украинские СМИ ретвитили западные журналисты. Но до сих пор нет никакого официального опровержения или подтверждения этой информации. Все молчат.

Что это было – проверка реакции общества? Троллинг? Или после того, как команда президента "Зробила їх ще раз" на парламенстких выборах, теперь пришла очередь "зробити ще раз" все украинские СМИ? Но зачем? Кто вам мешает продолжать давать интервью Тесле, постить в инстаграммы и фейсбук? Зачем подрывать доверие к традиционным СМИ? В чем прикол?

...С ситуацией же с Богданом, его отставкой или не отставкой, очевидно, что нет ничего хорошего. Это прикол и стеб над традиционными медиа, а также введение в заблуждение избирателей. Демонстрация им, что не верьте никому, только нашему телеграмму и инстаграмму. Пост-правда в чистом ее проявлении.

Ок. Продолжайте общаться с Теслой и постить фотожабы, если сейчас это официальная политика. Только СМИ все равно будут о вас писать, контролировать и делать расследования, нравится вам это или нет.

При Януковиче, когда СМИ критиковали президента, их обзывали агентами Запада. При Порошенко руками Москвы. Переживем как-то и эту новую виртуальную реальность. И поверьте, со временем разберемся, как отличать официальную информацию от официального фейка".

"Оголтелые юмористы без тормозов". Реакция журналистов

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова написала: "Спасибо, что хоть живой. А не как Бабченко".

Про историю с фейковым убийством вспомнил и журналист Дмитрий Васильев:

"Помните историю про "убийство" Бабченко? СМИ, да и народ почувствовали себя обманутыми и оскорбленными. После этого стал вопрос – а стоит ли доверять официальным государственным источникам?

А теперь – история про "увольнение" Богдана. По словам Кристины Бердинских, она получила бумажку от официального источника в ОП. Официального!! Я общался с Сергеем Щербиной и он сказал, что очень сильно перепроверял информацию по источникам перед тем, как выставить на РБК информацию об увольнение Богдана. Но уже вчера ближе к ночи понял, что всех развели.

И какое теперь будет отношение у журналистов к источникам из ОП? Правильно. Никакое".

Журналист Марьяна Пецух назвала команду Зеленского-Богдана "оголтелыми юмористами":

"Если с "убийством" Бабченко всех обвели вокруг пальца, объясняя это необходимостью выйти на заказчиков, то с "освобождением" Богдана, когда люди по ОТ запустили утку через журналистов, которые им доверяли, это можно объяснить одним - они просто циничные "оголтелые юмористы" без тормозов (другими словами - шуты), шо, в принципе, не новость".

Журналист Роман Кравец: "То, что вчера произошло с заявлением Богдана, многое меня и моих коллег научило. Хорошо, что все закончилось так как оно закончилось. Могло быть хуже.

Как говорят на богослужениях: "Будем внимательны".

Журналист Сергей Щербина запостил фото создателя КВН Александра Маслякова и процитировал песню клуба юмористов: "Снова в нашем зале, В нашем зале нет пустого места".

В то же время телеведущая Наталья Влащенко считает, что нельзя сравнивать отставку Богдана с делом Бабченко.

"Сравнение "дела Богдана" и "дела Бабченка" притянуто за уши. Притом от мертвого осла.

В первом случае - сплетня "источника", кем бы он ни был. Во втором- сообщение СБУ/ государства.

Разницу не чувствуете? Ну, хотя бы юридическую".