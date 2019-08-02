Воскресенье в 14:00 - это наиболее удобное время для интернет-знакомств и поиска пары. Такое мнение высказал 29-летний Стефан-Пьер Томлин, получивший прозвище "самого популярного мужчины в Tinder". Об этом пишет The Sun.

Стефан-Пьер Томлин, который работает телеведущим и моделью в Лондоне, отметил, что в выходные пользователи чаще заходят в Tinder, а в воскресенье в 14:00 большинство из них находится дома после субботних развлечений и раздумывает о планах на ближайшую неделю. В том числе, в о возможных свиданиях.

Стефан-Пьер Томлин. Фото: thesun.co.uk

По мнению молодого человека, очень удачным временем также являются будни после 22:30. Поскольку большинство людей регулярно в приложение не заходит, вечер - наиболее подходящее время для того, чтобы получить ответы.

Ранее "Страна" писала о том, что аферист выманил у женщин, с которыми знакомился через Tinder, больше сотни тысяч евро.

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