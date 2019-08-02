Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что политсилу может возглавить его брат Владимир. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

В частности, Виталий Кличко заявил, что вероятность того, что Владимир Кличко возглавит партию "Удар", "исключать не стоит". Кроме того, он рассказал о планах обновить команду партии "Удар", провести ребрендинг и принять участие в следующих местных выборах.

Напомним, накануне парламентских выборов партия "Удар" хотела объединиться с партией вернувшегося в Украину Михаила Саакашвили.

Однако Саакашвили заявил, что его политическая партия "Рух новых сих" идет на парламентские выборы самостоятельно. После этого стало известно, что "Удар" идет на выборы только по мажоритарке. Впрочем, кандидаты в депутаты от этой политсилы на округа не победили.