Женская бригада футбольных арбитров впервые в истории назначена на Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встречу английских "Ливерпуля" и "Челси" обслужит француженка Стефани Фраппар. Ей помогут Мануэла Николози и Мишель О'Нил (на бровках). Игра пройдет в среду, 14 августа, на стадионе "Водафон Парк" в Стамбуле.

В июле Фраппарт была арбитром финал Кубка мира среди женщин. Она также судила полуфинал ЕВРО-2017 среди женщин и финал чемпионата Европы-2012 среди девушек до 19 лет. Эта встреча, как и нынешний Суперкубок, также проходила в Турции.

Также на Суперкубке УЕФА будет работать система видеоповторов VAR. Главным арбитром за камерами будет знаменитый Клеман Тюрпен, который также родом из Франции.

Стефани Фраппар. Фото: ps4france.com

Как сообщала "Страна", игроки киевского "Динамо" проведут свою первую встречу в Лиге Чемпионов во вторник, 6 августа. Подопечные Александра Хацкевича сыграют в гостях в Бельгии против "Брюгге".

Также напомним все пары третьего этапа отбора в группу Лиги Европы. Там в футбольном деле ещё две наши команды - "Мариуполь" и "Заря".



