Мэр Киева Виталий Кличко узнал о заявлении Олега Ляшко об объединении с Радикальной партией для совместного похода против "зеленой чумы" из социальных сетей. Об этом столичный градоначальник рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Я узнал это из социальных сетей. Я не знаю, о каком совместном походе говорит господин Ляшко, этот вопрос надо задавать ему", - сказал мер Киева.

Напомним, что накануне лидер Радикальной партии Олег Ляшко записал видеообращение у себя на Facebook, где заявил, что он объединяется с мэром Киева Виталием Кличко, чтобы остановить объединенными силами наступление "зеленой чумы" и призвал лидеров других партий следовать его примеру. Это заявление было сделано на фоне словесной перепалки между мэром Киева и руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Глава Офиса президента заявил, что столичный мэр потерял контроль над Киевом и заявил, что ему предлагали долю столичного бюджета за то, чтобы Кличко остался главой КГГА. Мэр Киева сначала назвал слова Богдана "байками из склепа", а потом призвал НАБУ расследовать дело о взятке главе Офиса президента.

Ранее "Страна" писала о том, что Ляшко назвал выборы, на которых пролетел мимо Рады, самыми позорными.