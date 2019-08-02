Звездный форвард сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар ( с которого сняли обвинения в изнасиловании модели Нажилы Триндаде - Прим.Ред.) остался без очень солидной премии. Парижский клуб не будет выплачивать бразильцу 5 миллионов евро бонусов, поскольку он не выполнил прописанные в контракте условия.

Об этом сообщает портал Террикон со ссылкой на издание UOL.

27-летний нападающий мог заработать 3 миллиона евро, если бы попал в список лучших игроков года по версии ФИФА. Впрочем, с этим у него не сложилось

Кроме того, еще 2 миллиона были предусмотрены за примерное поведение, однако и здесь бразилец, мягко говоря не блистал.

Но тем не менее ПСЖ не будет продавать своего игрока, если не получит предложение на сумму свыше 222 миллионов евро. Пока же Неймар находится на больничном (продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки) и пропустит поединок за Суперкубок Франции против Реймса, который намечен на 4 августа.

Ранее "Страна" сообщала, что в ПСЖ рассказали кого еще, кроме денег, хотят получить взамен Неймара от Барселоны.