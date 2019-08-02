В международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) через несколько недель будет установлен памятник авиаконструктору Сикорскому. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в пятницу, 2 августа.

"Столичный аэропорт недавно переименовали в честь гениального и известного на весь мир инженера и уже через несколько недель киевляне получат в подарок от аэропорта памятник выдающемуся земляку - Игорю Сикорскому. Скульптор - Владимир Журавель", - отмечается в сообщении. Как уточнила пресс-служба, памятник будет размещен на центральной площади аэропорта.

Фото: facebook.com

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского расположен в деловом центре столицы в 7 км от его центра. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2-е место в Украине. По итогам 2018 года аэропорт обслужил 2,812 млн пассажиров, что на 52% выше показателя 2017 года. Количество рейсов составило 30,248 тыс. (на 30,1% больше).

Кстати, памятник Игорю Сикорскому в Киеве уже есть. Он был установлен в 2008 году перед входом в отделение истории авиации и космонавтики Государственного политехнического музей при НТУУ КПИ.

Напомним, что в Киеве запустили трамваи с портретами Булгакова и Сикорского.

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